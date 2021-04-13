На вихідних невідомі зрізали кілька літер зі слова «Кировоград», утворивши фразу «Киров гад».

Стелу "Кировоград" на в’їзді у Кропивницький з Миколаївського напрямку повністю розібрали.

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Про це повідомляє "Кіровоградська Правда". Видання нагадало, що на вихідних невідомі зрізали кілька літер зі слова «Кіровоград», утворивши фразу «Кіров гад».

Сьогодні працівники міського комунального підприємства "Універсал 2005" демонтували напис на стелі повністю.

Обласний центр був перейменований з Кіровограду на Кропивницький 14 липня 2016 року, в межах декомунізації.

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Автор: Дмитро Захаров