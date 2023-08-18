Мати дівчинки пишається рішення змінити "по батькові" і вважає, що це наслідок виховання.

16-річна киянка взяла незвичайне ім'я по батькові та спровокувала запальні дискусії у мережі.

Мама дівчинки присвятила цій події пост у Facebook. Тепер 16-річну киянку тепер звуть Литвиненко Станіслава Лесіївна. Вона вирішилла замінити патронім (по батькові) на матронім (по матері).

"Мабуть, в Україні це перша жінка з жіночим "по батькові", - пише мама дитини Леся Литвиненко.

Окрім по батькові дівчина змінила також ім'я - при народженні мати хотіла назвати доньку Станіславою, але так цього і не зробила.

"Наше виховання вплинуло на її вибір носити моє ім'я "по батькові" демонструючи глибоку повагу саме до матері... Жінка для своєї дитини робить все, жінка ладна вмерти за своє дитя і буквально вмирає при пологах. Чому в результаті так часто дитина носить ім'я яке їй дав батько, його прізвище та по батькові. То виходить, що жінка досі є "жертовною", - зазначила мама юної фенімістки.

Рішення Станіслави спровокувало дискусію у мережі. Більшість коментаторів підтримали дівчинку, назвавши використання по батькові "радянщиною":

"Молодчинка! І використання "матроніму" замість по батькові абсолютно розумне рішення",

"Доросле та виважене рішення. Сучасні діти мудріші за нас, бо відразу бачать головне. Мирного майбутнього!",

"Круто, в такому випадку це найкраще рішення. Навіщо дитині тягнути за собою все життя ім'я, яке для неї нічого не значить",

"Я взагалі проти, щоб був радянський спадок - по батькові, як на мене - це справжній рудимент!",

"Круто, в такому випадку це найкраще рішення. Навіщо дитині тягнути за собою все життя ім'я, яке для неї нічого не значить",

- пишуть коментатори.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, як по батькові впливає на долю і характер чоловіка й жінки. Певним чином поєднання імені та по батькові впливає на долю людини, оскільки воно нібито "програмує" життєвий шлях.

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