Педіатр зазначив, що при самолікуванні коронавірусної інфекції за аналогією в ситуаціях з ГРВІ, найголовніше - не допустити згущення крові.

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів про особливості самолікування COVID-19 і пояснив, як не допустити розвитку ускладнень при хворобі, щоб не допустити госпіталізації.

Про це доктор Комаровський написав на своєму офіційному сайті.

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Педіатр зазначив, що при самолікуванні коронавірусної інфекції за аналогією в ситуаціях з ГРВІ, найголовніше - не допустити згущення крові.

"Є способи для цього, які управляються нами безпосередньо. Найважливіше не допустити згущення крові. Тобто не доводити до дефіциту рідини в організмі і своєчасно реагувати на підвищення температури", - написав Комаровський.

Він пояснив, що бажано багато пити, відстежувати параметри температури і вологості повітря в приміщенні, де ви знаходитесь, і приймати жарознижуючі.

"Це головне з того, що можна зробити в домашніх умовах, щоб не допустити ситуації, коли людині потрібна госпіталізація", - зазначив доктор вищої категорії.

При цьому Комаровський звернув увагу, що тут також є показання до призначення кортикостероїдів, і препаратів, що знижують згортання крові. Протоколи, що дозволяють використовувати ці препарати, є в кожній країні.

"Але це не має відношення до самолікування. Я не маю права рекомендувати вам якісь препарати-антикоагулянти, стероїди... ви що, будете їх самі собі підбирати? З мого боку це буде некоректно - давати такі поради", - пише лікар.

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Автор: Вікторія Гордієнко