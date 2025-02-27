У МЗС попередили, що можуть вжити заходів реагування.

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандальні заяви кандидата у президенти Польщі від правої партії "Конфедерація" Славоміра Менцена у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу речник МЗС Георгій Тихий заявив, що будь-які спроби поставити під сумнів територіальну цілісність України є категорично неприйнятними. Він закликав польських політиків утриматися від використання України у внутрішньополітичній кампанії:

"Чесно вам скажу, що позиція цього діяча давно усім відома. Вона не є сюрпризом ні для нас, ні для когось іншого. Я хочу підкреслити, що ми, як зовнішньополітичне відомство, не розцінюємо заяви окремих антиукраїнських політиків як позицію Польщі чи польського суспільства".

Як підкреслив речник, в МЗС вдячні усім полякам, які щиро підтримують Україну з перших хвилин повномаштабного вторгнення. Водночас Тихий сказав, що такі недружні кроки суперечать духу стратегічного партнерства, йдуть у розріз з напрацюваннями в сфері історичної пам'яті, а також можуть зашкодити дружнім відносинам між двома народами.

Відео дня

"Україна залишає право вживати адекватних заходів реагування до осіб, які займаються антиукраїнською діяльністю під час триваючої російської агресії проти України", - наголосив Тихий.

Скандал із польським політиком у Львові

Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти Польщі Менцен у Львові записав відео, в якому називає це місто польським. Він звинуватив "людей" Степана Бандери в причетності до вбивства 100 тисяч поляків, а його самого назвав терористом.

Нагадаємо, польська ультраправа партія "Конфедерація" відома своєю критичною та антиукраїнською позицією. Її лідери часто висловлюють негативні думки щодо України та українців, акцентуючи увагу на історичних суперечностях.

Вас також можуть зацікавити новини: