В Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандальні заяви кандидата у президенти Польщі від правої партії "Конфедерація" Славоміра Менцена у Львові.
Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу речник МЗС Георгій Тихий заявив, що будь-які спроби поставити під сумнів територіальну цілісність України є категорично неприйнятними. Він закликав польських політиків утриматися від використання України у внутрішньополітичній кампанії:
"Чесно вам скажу, що позиція цього діяча давно усім відома. Вона не є сюрпризом ні для нас, ні для когось іншого. Я хочу підкреслити, що ми, як зовнішньополітичне відомство, не розцінюємо заяви окремих антиукраїнських політиків як позицію Польщі чи польського суспільства".
Як підкреслив речник, в МЗС вдячні усім полякам, які щиро підтримують Україну з перших хвилин повномаштабного вторгнення. Водночас Тихий сказав, що такі недружні кроки суперечать духу стратегічного партнерства, йдуть у розріз з напрацюваннями в сфері історичної пам'яті, а також можуть зашкодити дружнім відносинам між двома народами.
"Україна залишає право вживати адекватних заходів реагування до осіб, які займаються антиукраїнською діяльністю під час триваючої російської агресії проти України", - наголосив Тихий.
Скандал із польським політиком у Львові
Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти Польщі Менцен у Львові записав відео, в якому називає це місто польським. Він звинуватив "людей" Степана Бандери в причетності до вбивства 100 тисяч поляків, а його самого назвав терористом.
Нагадаємо, польська ультраправа партія "Конфедерація" відома своєю критичною та антиукраїнською позицією. Її лідери часто висловлюють негативні думки щодо України та українців, акцентуючи увагу на історичних суперечностях.