Під час обшуків у зловмисників вилучено підготовлену до нелегального переправлення колекцію предметів старовини.

Служба безпеки України викрила організоване угруповання контрабандистів культурних цінностей до Євросоюзу.

Читайте такожУ Харкові затримали серійного "мінера" - поліція (фото, відео)Як повідомляє прес-центр СБУ, під час обшуків у зловмисників вилучено підготовлену до нелегального переправлення колекцію предметів старовини на суму майже 1 млн доларів.

Так, серед виявленого: 21 одиниця холодної зброї різних періодів, у тому числі античного, обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі, а також 1800-1900-х років, численні старовинні предмети побуту.

За попередніми даними слідства, учасники угруповання організували канал незаконного переміщення культурних цінностей за кордон для продажу. Контрабандний товар ділки переправляли своїм іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Для приховування протиправної діяльності вони вказували у деклараціях недостовірну інформацію щодо відправлення.

У межах контролю за вчиненням злочину, співробітники СБУ задокументували декілька фактів незаконних дій зловмисників.

Наразі вилучені предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки, вирішується питання щодо повідомлення організаторам угруповання про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі вилучених культурних цінностей до музейного фонду України.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька