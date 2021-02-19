Старшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон, правнука королеви Єлизавети II планували отруїти.

Британські правоохоронці попередили вбивство семирічного принца Джорджа Кембриджського. Майбутньому спадкоємцю престолу хотіли додати отруту в морозиво, яке королівська родина купує у супермаркеті.

Читайте такожКейт Міддлтон до 7-річчя принца Джорджа поділилася його милим фотоПро це стало відомо завдяки суду над 27-річним Сахайбом Абу, пише Independent. За даними слідства, чоловік готувався влаштувати теракт і навіть придбав меч, ніж, балаклави та спеціальні рукавички. Однак офіцер поліції під прикриттям зміг отримати від підозрюваного неочікувану інформацію.

Абу розповів таємному поліцейському про свого «брата», якого посадили на 28 років. Він детально розказав про план чоловіка напасти на принца Джорджа.

«Знаєш, що він хотів? Ось там будинок королівської сім'ї, йдеш до найближчого супермаркету Sainsbury’s та... підкладаєш отруту в морозиво, а королівська сім'я піде і придбає там морозиво... Вони куплять морозиво та, найімовірніше, його з'їсть їхній син», — цитує Абу SkyNews.

Автором плану вважають британця Хусейна Рашида, який раніше публікував особисту інформацію про принца та заохочував ісламістських бойовиків атакувати хлопчика. У 2018 році Рашида засудили до довічного ув'язнення, пише Reuters.

Принц Джордж народився о 18:24 за київським часом 22 липня 2013 року у госпіталі святої Марії в Лондоні та став першою дитиною герцога та герцогині Кембриджських. Маленький Джордж посідає третє місце у лінії спадкування британського престолу — одразу після свого діда Чарльза (сина Єлизавети II) та батька Вільяма.

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Переклад: Катерина Комолова