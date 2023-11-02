Водночас, на початку повномасштабного вторгнення 68% вважали, що всі суперечки мають бути відкладені, а наполягали на допустимості критики – 26%.

70% українців вважають важливим критикувати можливі хибні рішення влади, а наполягають на уникненні будь-яких суперечок – 25%.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Соціологи зазначили, що у травні 2022 року (на початку вторгнення) більшість українців віддавали перевагу уникненню взагалі будь-яких суперечок. Тоді 68% вважали, що всі суперечки мають бути відкладені, а наполягали на допустимості критики – 26%.

"Зараз, у жовтні 2023 року, ситуація стала діаметрально протилежною: тепер 70% українців вважають важливим критикувати можливі хибні рішення влади, а наполягають на уникненні будь-яких суперечок – 25%", - йдеться у повідомленні КМІС.

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Опитування показало, що у всіх регіонах України більшість населення вважають, що і зараз є сенс у тому, щоб критикувати можливі помилкові та неправильні дії влади.

Всеукраїнське опитування проведено упродовж 30 вересня-13 жовтня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Українці стали менше довіряти владі

Як повідомляв УНІАН, за результатами нещодавнього опитування Київського міжнародного інституту соціології, наразі в Україні падає довіра до всіх інституцій центральної влади. Однак, позитивний баланс довіри-недовіри зберігають, Збройні сили України, волонтери та президент.

Зокрема, з травня 2022 року до жовтня 2023 року серед інституцій у переліку безумовно довіру зберігають Збройні сили України та волонтери. Так, наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року – 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року – 87%).

Водночас, за цей період соціологи фіксують зниження довіри до інституцій центральної влади: з 91% до 76% стало менше тих, хто довіряє президенту, з 74% до 39% – уряду, з 58% до 21% – парламенту.

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