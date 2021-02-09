Глава МОЗ живе в хмарочосі у центрі Києва, проте квартира записана на його дружину.

Колишній губернатор Одеської області, а нині глава МОЗ Максим Степанов живе у величезній квартирі в центрі Києва і їздить на машині, як в англійської королеви.

Про це повідомляє Страна.

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За даними видання, старша дочка чиновника Анна отримує ступінь МВА в Парижі, а до цього закінчила університет в Чикаго. Про сина Михайла відомо, що у свій час він відвідував елітну приватну школу Kyiv International School, де за навчання тільки у 2017 році тато заплатив майже півмільйона гривень, якщо вірити його декларації.

Як повідомляється, їздить головний медик країни на англійській класиці - позашляховику Range Rover, вартістю понад 2,7 млн грн (така сума значиться у фінансовій звітності на сайті НАЗК). Степанов їздить на пасажирському сидінні та без охоронців.

Такий джип тільки в модифікації з правим кермом водить сама британська королева.

За даними журналістів, апартаменти Степанова знаходяться в діловому центрі міста. Квартира на 340 квадратних метрів розташована в хмарочосі поруч з ДК "Україна". Житло в декларації записано на дружину Наталію.

"Судячи з оголошень на сайтах з продажу нерухомості, на сьогоднішній день ціна "квадрата" в 25-поверховій свічці близько $2500. Тому, квартира Степанова потягне на $850 000", - йдеться в матеріалі.

Як повідомляється, на вході та в ліфті - пропускна система, чергує охорона і консьєрж. А мешканці можуть прям з поверху потрапити в підземний гараж.

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Автор: УНІАН