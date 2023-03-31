Також поспілкувався і з іншими маленькими пацієнтами медзакладу.

Колишній футболіст та тренер збірної України Андрій Шевченко приїхав до Києва. Як повідомила організація UNITED24, володар Золотого м’яча-2004 відвідав лікарню "Охматдит".

Шевченко зустрівся з пацієнтами, поспілкувався з ними, а також провів майстер-клас для дітей. Зокрема пограв у футбол з дівчинкою, котра пережила втрату ноги.

"Амбасадор UNITED24 завітав до дитячої лікарні "Охматдит", де зустрівся з маленькими пацієнтами. А з 6-річною Мариною навіть трошки пограв у футбол. Дівчинка — перша дитина з ампутацією через травмування внаслідок російського обстрілу, яку протезували в Україні", - відзначається в прес-релізі.

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Шестирічна Марина отримала свій протез в середині березня. Дівчинка втратила ногу через обстріл росіянами її будинку на Херсонщині у травні 2022-го року. Спочатку їй ампутували ногу у Кривому Розі вище коліна для того, щоб врятувати життя. Після цього дівчинка прибула до "Охматдиту", де лікується вже близько 10 місяців.

Спочатку вона лише лежала і зрідка сідала на ліжко. Зараз у дівчинки покращився стан. Вона вже не лише ходить, а й може кататися на самокаті і навіть давати пас Андрію Шевченку.

Андрій Шевченко і його допомога Україні

Легендарний футболіст та тренер у травні минулого року став першим амбасадором франдрейзингової платформи United24. Шевченко тоді приїхав до Києва та провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

У липні 2022-го року Шевченко приїхав до Польщі і зустрівся з українськими дітьми-переселенцями. Тоді він закликав світову спільноту не втрачати увагу до війни в Україні.

Окрім цього Шевченко брав участь і різних заходах на підтримку України. Зокрема, і в тенісному благодійному вечорі, який організувала Еліна Світоліна.

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