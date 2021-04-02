Згідно з чинними нормами карантину, в транспорті має бути зайнято не більш ніж половина сидячих місць

У Києві поліція почала висаджувати пасажирів з переповнених маршруток.

Про це у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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Зокрема, повідомляється, що подібне відбувається в районі Шпалерного ринку.

"Поліція зупиняє всі переповнені маршрутки. У даній ситуації 401, вже друга за три хвилини. Штраф буде точно. Народ виганяють з транспорту. По можливості вибирайте напівпорожній транспорт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що згідно з чинними нормами карантину, в транспорті має бути зайнято не більш ніж половина сидячих місць.

Локдаун у Києві: що відомо

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

31 березня киян попередили, що з 5 квітня в Києві вводять жорсткий локдаун і рух транспорту буде обмежено.

У КМДА пояснили механізм видачі спецпропусків на проїзд у столичному громадському транспорті.

1 квітня 2021 року влада Києва оприлюднила порядок отримання спецпропусків на транспорт.

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Автор: Катерина Лиманська