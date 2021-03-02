Правоохоронці встановили, що дівчина впродовж року пропонувала інтернет-користувачам за гроші отримати доступ до своїх інтимних знімків.

Поліція викрила 27-річну львів'янку, яка продавала свої інтимні фото та відео в інтернеті.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Зазначається, що дівчину викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції під час моніторингу мережі Інтернет.

"Правоохоронці встановили, що в період від березня 2020 року по лютий 2021 року львів’янка створювала та викладала на одному з телеграм-каналів фото та відео з ознаками порнографії, після чого пропонувала інтернет-користувачам за оплату отримати доступ до їх перегляду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається в сюжеті ТСН, підозрювана за 500 гривень на тиждень надавала клієнтам доступ до свого телеграм-каналу, де щодня оновлювала колекцію власних світлин.

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У рамках провадження були проведені обшуки за місцем проживання "зловмисниці", де правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази.

"Згідно з висновками експертів, фото та відео, що містились на цих носіях, належать до продукції порнографічного характеру", - зазначили в поліції.

Дівчині повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Підозрюваній загрожує до семи років позбавлення волі.

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Автор: Олександр Топчій