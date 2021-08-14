Місцеві скаржаться, що без документа від сімейного лікаря про вакцинацію або про те, що людина перехворіла, неможливо отримати навіть довідку про склад сім'ї.

В Одеській області міська рада відмовилась приймати невакцинованих проти коронавірусу громадян. Люди скаржаться, що не можуть навіть отримати довідку.

Як повідомляє "Думская", невакцинованих не хочуть приймати у Балтській міській об'єднаній територіальній громаді. Їх перестали пускати в адміністративні приміщення мерії і старостинських округів.

Місцеві жителі скаржаться, що без документа від сімейного лікаря про вакцинацію або про те, що людина перехворіла, неможливо отримати навіть довідку про склад сім'ї.

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Обмеження запровадили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ще 6 липня. Проте відповідних розпоряджень мера, головного санітарного лікаря і рішень міськради ще немає.

Зазначили, що комісії з ТЕБ та НС не могли ухвалювати таке рішення.

COVID-вакцинація в Україні

В Україні активно триває кампанія з вакцинації. Станом на 14 липня першу дозу щеплення отримали 4 643 647 людей, другу – 2 688 903.

Найбільш активно вакцинують у Києві та області, а також на Полтавщині, Черкащині та Чернігівщині. Найгірші показники в Одеській, Волинській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Автор: Вікторія Гордієнко