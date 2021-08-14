За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві – 198 осіб підхопили COVID-19.

За попередню добу, 13 серпня, в Україні виявили 1 353 хворих на коронавірус. З них 99 дітей та 33 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 641 людину із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 21 інфікований – помер.

Про це повідомили в МОЗ.

Натомість одужала від цієї недуги – 791 особа.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві – 198 осіб підхопили COVID-19. А також у Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні коронавірус діагностували у 2 265 217 людей, 2 2 196 589 з яких вже одужали. Натомість померли від ускладнень вірусу 53 238 українців.

За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 12 серпня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 53 місце у світі та 13 — серед країн Європи.

Також Україна на 46 місці серед країн світу за загальною кількістю смертей від COVID-19 у перерахунку на 1 млн населення та на 29 — серед європейських країн.

Тест на коронавірус в Україні

Впродовж 13 серпня в Україні провели 51 151 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 24 962 особи,

методом ІФА – 9 121 особа,

експрес-тестами – 17 068 особа.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 652 141 ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

161 792 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 13 серпня. Одну дозу отримали 106 206 людей, повністю імунізовані - 55 586 людей.

Протягом доби працювали 926 мобільних бригад, 2 879 пунктів щеплення та 335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 644 649 людей, з них отримали одну дозу – 4 644 647 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 688 903 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 333 550 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко