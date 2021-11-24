Житомирянка перемогла у міжнародному конкурсі, на створення малюнку їй знадобилося два дні.

Дівчинка з Житомира перемогла у міжнародному конкурсі "Juice up your rocket! Art competition", тепер її малюнок нанесуть на космічну ракету Arian-5. 8-річна Ярина Закалюжна зобразила, як наша планета передає Юпітеру корабель, який буде його досліджувати.

Як передає "Суспільне", житомирянка перемогла у конкурсі, де брали участь 2 тисячі 600 дітей.

Міжнародний конкурс організувало Європейське космічне агентство. Малюнок 8-річної українки тепер нанесуть на космічну ракету, запуск якої запланований на 2023 рік. Ця ракета буде вивчати Юпітер.

Дівчинка вигадала дуже цікаву ідею для малюнка. Вона зобразила Землю, яка передає Юпітеру корабель. Окрім цього, на малюнку є три супутники, які житомирянка наділила справжніми емоціями. Перший супутник злякався ракету, другий демонстрував подив, а третій був напрочуд спокійним та заснув, розповіла сама житомирянка про ідею свого малюнку.

На створення такої картини дівчинка витратила два дні. Вона дуже щаслива від того, що перемогла. Проте також дитина здивована та навіть налякана. Дівчинка не очікувала, що переможе. Друзі дівчинки вітали її обіймами, що її потішило.

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Дівчинка отримала не тільки перемогу, а ще й надзвичайний шанс побачити запуск Arian-5 у космос. Якщо у 2023 році епідеміологічна ситуація зміниться та дитина зможе вирушити до Франції, вона разом з батьками наочно побачить малюнок, зображений на величезній космічній ракеті.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українська школярка стала найкращим мозкознавцем світу та виборола перше місце на міжнародному змаганні з нейронаук.

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Автор: Поліна Кузенко