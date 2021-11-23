Анатолій Захаренко запевнив, що йому не надають належну медичну допомогу

У Житомирі в Богунському районному суді 23 листопада продовжили розгляд справи про розстріл сімох АТОвців на ставку в селі Новоселиця у травні 2020 року.

Про це розповіла кореспондент УНІАН.

"Початок засідання розпочався о 17-й годині вечора, майже з двогодинним запізненням. На суд не з'явився представник потерпілих, тому за погодженням всіх сторін вирішили не розглядати справу по суті та перенести засідання на 3 грудня", - розповідає кореспондент УНІАН.

Крім цього, під час засідання житомирський "стрілок" Анатолій Захаренко заявив, що нікого навмисне не вбивав.

Читайте такожЧерговий не був п'яний: стали відомі подробиці НП на залізниці під Києвом (відео)"Я хочу зробити заяву: мої адвокати протягом півтора року не коректно мене захищали. Вони мене переконали мовчати та нічого не казати. Протягом цього часу мені не давали можливість ознайомитися зі слідством, мені казали підписувати та не затягувати суди. Я не винний, що вони були п’яні та під наркотиками, а я виявився тверезим. Протягом півтора року мені не давали слово сказати мої захисники, казали, що на дебатах все розкажуть. І протягом цих 1,5 роки я неодноразово звертався до суддів, що потребую термінової госпіталізації і провести операцію на серці. Я нікого не вбивав навмисне. Чому ніхто правду не каже? Це все сталося через Пшеницького, він є замовником мого вбивства. Це так не залишиться, пане прокурор! Я буду подавати на вас до Європейського суду, ви відповісте за катування моє тут, за невиконання судових рішень. Медицина відсутня у в’язниці, ви це прекрасно знаєте. Я офіційно подаю заяву про притягнення пана прокурора до кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень", - сказав під час засідання обвинувачений Анатолій Захаренко.

Новий запобіжний захід Анатолію Захаренку обиратимуть 24 листопада, оскільки 26-го спливає термін.

Масове вбивство військових на Житомирщині

Як повідомляв УНІАН, 22 травня на березі ставка неподалік села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області в орендаря водойми Захаренка виник конфлікт зі знайомими.

Під час конфлікту чоловік з мисливської рушниці вбив 7 осіб. Серед вбитих – колишні учасники операції Об’єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери. Одному з гостей вдалося втекти з місця події та повідомити про неї правоохоронців.

Захаренко під час засідання суду з обрання йому запобіжного заходу заявив, що причиною вбивства стала суперечка та погрози йому, і він стріляв з метою самозахисту. У кримінальному провадженні проти нього призначено до 200 експертиз.

Автор: Марина Чорноштан