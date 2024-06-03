Заяви про начебто зупинку руху метро на час проведення заходу та виділення на його організацію коштів з міського бюджету не відповідають дійсності.

Столична влада не погоджувала проведення Маршу рівності в київському метро, з міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію. Про це йдеться у повідомленні на Офіційному порталі Києва. Також наголошується, що в разі проведення маршу відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.

"Крім того, заяви, які поширюють деякі Telegram-канали, про нібито зупинку руху метро на час проведення Маршу рівності та виділення на його організацію коштів із міського бюджету - абсолютно не відповідають дійсності і, очевидно, покликані збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці", - йдеться у тексті.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник зауважив, що вони розуміють, що правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану.

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"Однак Київський метрополітен - об’єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста, це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік. Ми не можемо наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів. Тому, аби уникнути можливих провокацій, не можемо дозволити проведення Маршу рівності в метро", – пояснив він.

Як зауважили в Департаменті молоді та спорту КМДА, масові заходи під час дії правового режиму воєнного стану в Україні можуть відбуватися лише за умови обов’язкового дотримання всіх вимог заходів безпеки, законодавства України у сфері цивільного захисту учасників заходу в умовах воєнного стану, вимог Правил благоустрою міста Києва.

У Департаменті рекомендують утриматися від проведення заходів, що передбачають скупчення значної кількості людей, та зазначають, що в разі проведення - відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.

Марш рівності у Києві

У Києві в червні відбудеться Марш рівності. Як повідомили організатори, захід планують проводити у метро.

Згідно з офіційним анонсом, Марш рівності відбудеться у Києві 16 червня.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2021 р. в Києві у Марші рівності за права ЛГБТ у Києві, який був організований громадською організацією KyivPride, взяли участь, за різними даними, від 2,5 тис. осіб до 7 тис. В марші взяли участь представники посольств Канади, Німеччини, США.

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