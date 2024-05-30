Організатори зазначають, що органи влади про це проінформовані.

У Києві у червні проведуть Марш рівності, захід відбудеться у метро. Про це УНІАН повідомили організатори Маршу.

"Ми на звʼязку з органами влади і узгоджуємо формат проведення. Плануємо проводити у метро, органи влади про це проінформовані", - сказав спвірозмовник, представник ГО "КиївПрайд".

Згідно з офіційним анонсом на сайті організторів, Марш рівності відбудеться у Києві 16 червня.

Відео дня

"У якому форматі? Чи безпечно це під час великої війни? Ми продумали усі ризики та виклики, тож Марш точно відбудеться. Ми зробимо все, щоб він проходив у максимально безпечних умовах", - йдеться у повідомленні.

Звертається увага, що востаннє Марш рівності в Києві провели до "великої" війни, у 2021 році. Зазначається, що 1 червня у світі стартує прайд-місяць.

"В Україні прайд – це майданчик для боротьби за права людини, а в умовах великої війни – це можливість надати Україні видимості у світі та залучити додаткову допомогу для тих, хто боронить нашу незалежність. Спеціально до прайд-місяця ми оголосимо великий збір, щоб підтримати наших військових та організації, які їм допомагають", - зазначають організатори.

Повідомляється, що 9 червня в арт-центрі Closer (вул. Нижньоюрківська, 31) проведуть благодійний фестиваль "КиївПрайд" з лекціями, воркшопами, майстернями, арт-програмою і багатьма іншими активностями. Вхід на фестиваль — благодійний внесок. Усі отримані під час фестивалю кошти організатори спрямують на Прайд-збір: українські ЛГБТК+ організації збирають 4 млн грн для захисниць і захисників України.

Марші рівності у Києві

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2021 р. в Києві у Марші рівності за права ЛГБТ у Києві, який був організований громадською організацією KyivPride, взяли участь, за різними даними, від 2,5 тис. осіб до 7 тис. В марші взяли участь представники посольств Канади, Німеччини, США.

Це був 10-й ювіленйний "КиївПрайд". Він пройшов успішно і спокійно. Ніяких провокацій, окрім того, що одна жінка лягла на дорогу і намагалася перешкодити руху колони, не було.

Учасники заходу почали ходу вул. Володимирська й дійшли до площі Льва Толстого. Паралельно у столиці відбувалася акція супротивників ЛГБТ. У центрі Києва було дуже багато правоохоронців, було встановлено кордони.

Вас можуть зацікавити такі новини: