У Києві у червні проведуть Марш рівності, захід відбудеться у метро. Про це УНІАН повідомили організатори Маршу.
"Ми на звʼязку з органами влади і узгоджуємо формат проведення. Плануємо проводити у метро, органи влади про це проінформовані", - сказав спвірозмовник, представник ГО "КиївПрайд".
Згідно з офіційним анонсом на сайті організторів, Марш рівності відбудеться у Києві 16 червня.
"У якому форматі? Чи безпечно це під час великої війни? Ми продумали усі ризики та виклики, тож Марш точно відбудеться. Ми зробимо все, щоб він проходив у максимально безпечних умовах", - йдеться у повідомленні.
Звертається увага, що востаннє Марш рівності в Києві провели до "великої" війни, у 2021 році. Зазначається, що 1 червня у світі стартує прайд-місяць.
"В Україні прайд – це майданчик для боротьби за права людини, а в умовах великої війни – це можливість надати Україні видимості у світі та залучити додаткову допомогу для тих, хто боронить нашу незалежність. Спеціально до прайд-місяця ми оголосимо великий збір, щоб підтримати наших військових та організації, які їм допомагають", - зазначають організатори.
Повідомляється, що 9 червня в арт-центрі Closer (вул. Нижньоюрківська, 31) проведуть благодійний фестиваль "КиївПрайд" з лекціями, воркшопами, майстернями, арт-програмою і багатьма іншими активностями. Вхід на фестиваль — благодійний внесок. Усі отримані під час фестивалю кошти організатори спрямують на Прайд-збір: українські ЛГБТК+ організації збирають 4 млн грн для захисниць і захисників України.
Марші рівності у Києві
Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2021 р. в Києві у Марші рівності за права ЛГБТ у Києві, який був організований громадською організацією KyivPride, взяли участь, за різними даними, від 2,5 тис. осіб до 7 тис. В марші взяли участь представники посольств Канади, Німеччини, США.
Це був 10-й ювіленйний "КиївПрайд". Він пройшов успішно і спокійно. Ніяких провокацій, окрім того, що одна жінка лягла на дорогу і намагалася перешкодити руху колони, не було.
Учасники заходу почали ходу вул. Володимирська й дійшли до площі Льва Толстого. Паралельно у столиці відбувалася акція супротивників ЛГБТ. У центрі Києва було дуже багато правоохоронців, було встановлено кордони.
Вас можуть зацікавити такі новини: