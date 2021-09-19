Марш рівності-2021 у неділю пройшов успішно, вважають організатори.

У неділю, 19 вересня, в Києві у Марші рівності-2021 на захист прав ЛГБТ (лесбіянки, геї, бісексуали та трансгендери), який був організований громадською організацією KyivPride, взяли участь, за різними даними, від 2,5 тис. осіб до 7 тис.

Як передає кореспондент УНІАН, одна з організаторів Маршу – директор ГО "КиївПрайд" Ленні Емсон – заявила про 7 тис. учасників.

"Це вже 10-й ювіленйний "Київпрайд". Він пройшов успішно і спокійно. Ніяких провокацій, окрім тієї жінки, яка лягла на дорогу і намагалася перешкодити руху колони, не було. Поліція спрацювала прекрасно. Ми їй за те дуже дякуємо. За нашими підрахунками, прийшло близько 7 тисяч людей", – сказала Емсон.

Також вона додала, що в марші взяли участь представники посольств Канади, Німеччини, США.

Як повідомили кореспонденту УНІАН поліцейські на місці події, в заході взяли участь близько 2,5 тис. осіб.

Раніше стало відомо, що Марш рівності-2021 у Києві розпочався об 11.00, а станом на 12.00 добігав кінця. Учасники заходу почали ходу вул. Володимирська й дійшли до площі Льва Толстого. Паралельно у столиці відбувалася акція супротивників ЛГБТ.

У центрі Києва було дуже багато правоохоронців, було встановлено кордони. Під час Маршу сутички не були зафіксовані.

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Автор: Дмитро Хилюк