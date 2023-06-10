В ОП зауважили, що організація свідомо відмовляється виконувати свої обов'язки.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк жорстко відповів на заяву чиновника ООН Джеремі Лоуренса щодо "незрозумості" причини підриву Каховської ГЕС.

У Twitter Подоляк здивовано запитав, чи справді в ООН досі не розуміють, хто і для чого скоїв цей теракт.

"Справді не зрозумілі? Так само, як не зрозумілі "обставини", що виглядають як неспровокована війна Росії проти України, масові вбивства цивільного населення, систематичні обстріли ракетами великих населених пунктів України, руйнування тисячі лікарень і шкіл, стерті з лиця землі Соледар, Бахмут і ще тисяча містечок, масові поховання Бучі, Гостомеля, принижене міжнародне право та… Статут ООН. Абсолютно не зрозумілі. Марсіани, певно, атакують і створюють такі обставини", - зазначив Подоляк.

Відео дня

Він додав, ООН демонструє "бездоганне за цинізмом обнулення власної репутації" та навмисно відмовляється від виконання своїх функцій.

Реакція ООН на підрив Каховської ГЕС

В ООН за кілька годин після підриву Каховської ГЕС замість будь-якої реакції на цей інцидент вирішили привітати всіх із самопроголошеним "міжнародним днем російської мови".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш лише в другій половині дня за київським часом відреагував на масштабну екологічну та людську катастрофу та назвав підрив Каховської ГЕС ще одним руйнівним наслідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наголосивши, що атаки на мирне населення та об'єкти критичної інфраструктури мають припинитися.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "грою в піддавки для росіян" заклики ООН щодо проведення розслідування підриву Каховської ГЕС.

В Управлінні ООН з прав людини заявили, що поки не можуть оцінити, чи було руйнування Каховської ГЕС в Україні військовим злочином та назвали "неясною" причину руйнування греблі гідроелектростанції.

Вас також можуть зацікавити новини: