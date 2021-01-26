Мер вважає, що зловмисники хочуть дестабілізувати ситуацію в місті, й назвав те, що відбувається, "гібридною війною".

В Одесі через масові "замінування" дитсадків та шкіл посилюють охорону усіх навчальних закладів.

Читайте такожНа Одещині "замінували" майже 400 шкіл та дитсадківНапередодні правоохоронці отримали електронний лист від аноніму, який погрожував підірвати сотні будівель.

Як зазначається у сюжеті ТСН, такі провокації в місті тривають другий тиждень і відволікають оперативні служби від основної роботи. Міський голова Геннадій Труханов звернувся до правоохоронців та попросив їх якомога швидше знайти й покарати жартівників.

"Замінування" в Одесі: посилення охорони закладів

За інформацією мера, за останні два тижні тричі була дестабілізована робота місцевих дитсадків.

"Хочу зазначити, що йдеться не про окремі заклади, а про "замінування" абсолютно всіх дитсадків. Також стався інцидент із обстрілом дошкільного закладу...", - підкреслив він.

При цьому Труханов дав доручення департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради розробити схему патрулювання біля закладів дошкільної освіти для того, щоб у разі необхідності забезпечити оперативну перевірку, зокрема на предмет наявності вибухонебезпечних предметів.

А керівництву департаменту доручено залучити його співробітників до роботи правоохоронних органів із питань обстеження дитсадків.

За словами мера, він розуміє, що обстеження приміщень на предмет наявності вибухонебезпечних предметів повинні здійснювати відповідні фахівці, але доручив зв'язатися з поліцією та дізнатися, що конкретно передбачає (дозволяє) законодавство.

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Автори: Лариса Козова, УНІАН