Вишиванку відтворили по світлині видатного українця.

Майстриня зі Львова відтворила вишиту сорочку Степана Бандери. Вона стала експонатом Чернівецького музею вишиванки, відкриття якого планувалося на цей рік. Проте через повномасштабну війну цього поки що не сталося.

Як виглядає відтворена сорочка Бандери, повідомляється у новому сюжеті ТСН.

Засновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк показала приміщення, де вже у травні мав запрацювати музей. На початку весни там хотіли починати капітальний ремонт приміщення, проте завадила повномасштабна війна, яку РФ розв'язала проти України. Воронюк розповіла про концепцію майбутнього музею:

"Це будуть справді відшиті сорочки, а з допомогою доповненої реальності, 3D технологій, про ці сорочки розповідатимуть самі історичні герої".

У майбутнього музею вже є перший експонат. Майстриня відтворила вишиту сорочку Степана Бандери. Її робили по єдиній світлині, на якій видатний українець зображений у вишиванці.

"Оскільки ми бачимо візуально чорно-білу фотографію, ми зробили її наближену копію, не стали фантазувати. Навіть не чорну, це графіт", - розповіла керівниця проекту "Вишиванка в одязі видатних українців" Тетяна Зез.

Вишиванка виглядає дуже просто: сорочка з малюнком одного кольору, який вишито хрестиком. Саме таку сорочку носив Бандера. Майстриня зі Львову витратила на створення вишиванки 8 днів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Черкасах створили унікальну "бойову вишиванку".

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