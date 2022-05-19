Виріб - результат співпраці бійців тероборони і митців

Боєць 118 окремої бригади територіальної оборони Черкаської області, який є мистецтвознавцем, ініціював створення вишиванки, яку можна носити в бойових умовах.

Про це розповіли на сторінці бригади.

Звичайні бойові сорочки на блискавках військових оздобили незвичним вишитим орнаментом.

"Спільною співпрацею бійців тероборони і митців створили стильну, колоритну та сучасну вишивку, яку можна носити на бойовій сорочці ЗСУ. Першими моделями, безумовно, стали автори ідеї. Останні запевняють, що аналогів такій вишиванці не існує", - йдеться в повідомленні.

Автори акцентують - Черкаси стали центром військової моди.

Нагадаємо, щороку в третій тиждень травня відзначається День української вишиванки.

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