Боєць 118 окремої бригади територіальної оборони Черкаської області, який є мистецтвознавцем, ініціював створення вишиванки, яку можна носити в бойових умовах.
Про це розповіли на сторінці бригади.
Звичайні бойові сорочки на блискавках військових оздобили незвичним вишитим орнаментом.
"Спільною співпрацею бійців тероборони і митців створили стильну, колоритну та сучасну вишивку, яку можна носити на бойовій сорочці ЗСУ. Першими моделями, безумовно, стали автори ідеї. Останні запевняють, що аналогів такій вишиванці не існує", - йдеться в повідомленні.
Автори акцентують - Черкаси стали центром військової моди.
Нагадаємо, щороку в третій тиждень травня відзначається День української вишиванки.