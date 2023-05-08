Лікарі зробили неможливе й український військовий готується до протезування.

Медики в Дніпрі врятували тяжкопораненого бійця. 39-річний чоловік втратив дві руки і ногу в боях під Бахмутом.

"У його міцному тілі майже не залишилося крові. Його життя після вибуху стало як страшний сон. Реаніматологи переливали кров, стабілізували стан. 8,5 літрів дніпровської крові було влито заради порятунку життя", - повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергій Риженко в Facebook.

За його словами, 39-річний Антон з Черкас до повномасштабної війни був успішним менеджером і пішов добровольцем, щоб захистити Україну від російських окупантів.

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"У бою за Бахмут йому вибухом відірвало дві руки і ногу. Бронежилет і каску розбило на шматочки. Кома. Серце билося дуже тихо. Гемоглобін менше 30. Порубане уламками тіло, обпалене вибухом обличчя, але дух український - незламний, готовий до боротьби", - вказав лікар.

Він зазначив, що стан бійця був дуже важким і шансів було дуже мало, але лікарі зробили неможливе і врятували військового. Зараз потерпілий йде на поправку, далі його чекає протезування за кордоном.

Також Риженко розповів, що поки Антон перебував без свідомості, його шукала Дружина з двома дочками.

Бої за Бахмут - останні новини

Російські окупанти вже майже рік намагаються захопити місто-фортецю Бахмут. Кремль ставить нові і нові дедлайни, але все безуспішно. Росіяни несуть величезні втрати і від безвиході застосовують навіть заборонену зброю.

Так, на початку травня загарбники використовували проти захисників Бахмута фосфорні боєприпаси, але навіть це не призвело до якогось тактичного успіху.

У свою чергу 8 травня командир підрозділу Terra Микола Волохов повідомив, що українські воїни просунулися на Бахмутському напрямку, звільняючи тимчасово окуповані території.

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