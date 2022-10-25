Також ще 5 закладів мережі відкриється у Києві.

Мережа ресторанів McDonald’s відновлює роботу в Тернополі та Борисполі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

"25 жовтня знову відкрили двері для гостей McDonald’s у м. Тернопіль на вул. Гетьмана І.Мазепи, 30 та у м. Бориспіль на вул. Київський Шлях, 67. Задля зручності споживачів в закладах доступні всі способи замовлення: гості зможуть завітати в ресторани McDonald’s аби скуштувати улюблені страви в залі ресторану, скористатися експрес-вікнами чи заїхати на МакДрайв. Також страви McDonald’s можна буде замовити через послугу доставки, щоб уникнути скупчень чи черг при відкритті", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Разом з тим, як зазначили в компанії, продовжується відкриття закладів у Києві, де з 25 жовтня починають працювати ще п’ять закладів McDonald’s за такими адресами:

вул. Б. Хмельницького, 40/25;

вул. Берковецька, 6-д;

просп. Правди, 47;

вул. Миколи Лаврухіна, 4а;

пл. Вокзальна, 2.

Як працюватиме "МакДональдс" під час тривоги

В мережі ресторанів повідомили, що під час повітряної тривоги заклади закриватимуться, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття. Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги.

"Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня. Також ресторани не працюватимуть під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання", - зазначили в McDonald’s.

Повернення McDonald's в Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ресторани McDonald’s припинили працювати в Україні з початку повномасштабної війни Росії проти України.

20 вересня McDonald’s відновив роботу трьох ресторанів у Києві на доставку, зокрема, на лівому березі: на проспекті Бажана, 3б; на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а.

З 27 вересня McDonald’s запустив доставку ще з сімох ресторанів у Києві, в тому числі й на правому березі столиці.

30 вересня компанія оголосила про відкриття для відвідування 10 ресторанів, які до того працювали на доставку.

У жовтні мережа ресторанів продовжила поступове відкриття закладів у столиці.

18 жовтня McDonald's відкрив для відвідування чотири заклади у Львові та неподалік від міста.

Вас також можуть зацікавити новини: