Мережа фаст-фуду поновила роботу чотирьох закладів у Львові.

McDonald's повернувся до ще одного міста України. Компанія відновила роботу чотирьох закладів у Львові.

Про це повідомляється на сторінці McDonald's у Twitter.

Вранці компанія опублікувала новину про повернення у Львові, проте згодом допис було видалено. У мережі вважають, що Mcdonald's вирішила перенести оголошення через ракетні удари, які сьогодні РФ завдала по Україні.

Відео дня

Згодом компанія усе ж розмістила перелік закладів, які знову працюватимуть у Львові. Так, McDonald's відкривається за такими адресами:

проспект Шевченка, 7

проспект Чорновола, 12

проспект Свободи, 35

вулиця Стрийська, 30 А.

У Telegram-каналах повідомляється, що біля закладів, які поновлюють свою роботу, вже вишикувалися черги з охочих першими придбати їжу від McDonald's.

Повернення McDonald's в Україну: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ресторани McDonald’s припинили свою роботу в Україні з 24 лютого. 20 вересня McDonald’s повернувся до Києва та почав працювати, проте тільки на доставку. 27 вересня McDonald’s запустив доставку ще з сімох ресторанів у Києві, в тому числі й на правому березі столиці.

Згодом стало відомо про те, що компанія відкрила для відвідування 10 ресторанів, які до того працювали лише на доставку.

Вас також можуть зацікавити новини: