McDonald’s починає доставляти замовлення й на правий берег Києва.

Мережа ресторанів фастфуду McDonald’s з 27 вересня запускає доставку ще з сімох ресторанів у Києві, в тому числі й на правому березі столиці.

Про це прес-служба мережі повідомляє у Facebook.

Так, доставка буде доступна з ресторанів за такими адресами:

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проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа, працював на доставку з 20 вересня);

проспект Бажана, 3-Б (метро "Харківська", працював на доставку з 20 вересня);

вулиця Гришка, 7 (метро "Позняки", працював на доставку з 20 вересня);

вул. Теодора Драйзера, 4;

вул. Вишгородська, 33А;

вул. Велика Васильківська, 22;

просп. Броварський, 27;

просп. Академіка Палладіна, 7-А;

просп. Леся Курбаса, 19-А;

просп. Оболонський, 26-А.

"Тож вже завтра ви зможете замовити улюблені МакМеню в Glovo", – повідомили у компанії.

Таким чином, із 27 вересня у Києві відновлять роботу на доставку вже 10 ресторанів McDonald’s: 5 на правому березі Києва та 5 – на лівому.

Робота McDonald’s в Україні: що відомо

Ресторани припинили працювати в Україні з початку повномасштабної війни Росії проти України.

20 вересня McDonald’s відновив роботу трьох ресторанів у Києві, зокрема на лівому березі: на проспекті Бажана, 3в; на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів, і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами.

В інших містах запуск закладів також розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів.

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад розташований всередині) та закриватимуться під час повітряних тривог, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближчі укриття. При цьому персонал має оперативно видавати уже оплачені замовлення, доки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.