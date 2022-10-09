Зокрема, відкрито один заклад на правому березі, два - на лівому.

Мережа ресторанів McDonald's відкрила для відвідування ще три заклади у Києві.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що відкриті заклади за адресами: станція метро "Поштова площа", Боричів узвіз, 10-а; станція метро "Осокорки", проспект Миколи Бажана 8; ТРК "Проспект", вулиця Хоткевича Гната, 1-в.

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McDonald’s в Україні під час війни

Як повідомляв УНІАН, ресторани McDonald’s припинили працювати в Україні з початку повномасштабної війни Росії проти України.

20 вересня McDonald’s відновив роботу трьох ресторанів у Києві на доставку, зокрема на лівому березі: на проспекті Бажана, 3б; на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а.

З 27 вересня McDonald’s запустив доставку ще з сімох ресторанів у Києві, в тому числі й на правому березі столиці.

30 вересня компанія оголосила про відкриття для відвідування 10 ресторанів, які до того працювали на доставку.

8 жовтня стало відомо про відкриття ще двох закладів мережі.

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