Дівчина подякувала коханому за любов.

Колишня прес-секретар президента України Юлія Мендель показала нове фото з загадковим чоловіком. Правда, обличчя коханого вона досі приховує.

Відповідне фото Мендель оприлюднила у своєму Instagram-акаунті.

У коментарі до знімка, вона подякувала коханому за любов до неї.

"Багато хто намагається любити, але не вміє. Інші - вміють любити, але бояться. Дякую за те, що ти так вмієш любити й що любиш саме мене", – йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що екс-спікер Зеленського приховує свого обранця, хоча обіцяла розповісти про нього в найближчі місяці.

Як раніше повідомляв УНІАН, екс-спікер президента України Юлія Мендель розповіла правду про свої стосунки з Володимиром Зеленським. Чутки про їхній роман-атака на президентську пару. Мендель запевнила, що у них були професійні відносини.

Дівчина зазначила, що у неї є особисте життя. При цьому вона пообіцяла в найближчі кілька місяців розкрити ім'я свого коханого. Також Мендель додала, що "це певною мірою публічна особа".

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