Екс-спікер Зеленського пообіцяла незабаром розкрити свого обранця.

Чутки про роман президента Володимира Зеленського та його прес-секретаря Юлії Мендель - атака на президентську пару. Колишній прес-секретар президента України запевнила, що у них були професійні відносини.

Про це розповіла Мендель в інтерв'ю Obozrevatel.

"У нас з ним (Зеленським, - ред.) не було особистісних відносин. У нас були професійні відносини. Те, що була створена така величезна атака щодо можливості інших відносин - це атака не на мене, але я була об'єктом, який використовували. Це була атака на головну пару держави. Абсолютно абсурдно, але чутки, зрозумілі народу. Над цим можна посміятися, можна поплакати", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Мендель розкрила секрет, чия ж рука на одному з її фото.

Читайте такожЛобода засвітилася в розкішній весільній сукні (фото)"У мене є особисте життя. Було смішно читати, що це рука Кремля, рука Ахметова, рука цілої плеяди політиків", – поділилася екс-спікер Зеленського.

При цьому вона пообіцяла в найближчі кілька місяців розкрити ім'я свого коханого. Також Мендель додала, що "це певною мірою публічна особа".

"Вагітність" Мендель

У березні 2020 року Мендель опублікувала тизер до виходу журналу, на обкладинці якого повинен був з'явитися Зеленський. На фото Мендель в сукні стоїть біля президента, тримаючи руку біля його плеча. Багатьом таке фото здалося занадто неформальним.

Пізніше стали розповзатися чутки про те, що Мендель нібито вагітна. Батьком же її "дитини" називали президента Володимира Зеленського.

У липні 2020 року Мендель відреагувала на вкидання про "вагітність". Вона закликала користувачів соцмереж ретельніше перевіряти "фейки" і джерела, які їх поширюють.

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Автор: Анастасія Горбачова