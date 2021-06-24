Міський голова відповів, що питання потребує вивчення.

Владу Чернігова закликали підняти в середмісті біло-червоно-білий прапор на знак солідарності з громадянським суспільством Білорусі.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, з таким проханням до міського голови та депутатів звернувся журналіст із Гомеля Сергій Ляпін під час засідання сесії Чернігівської міської ради.

Журналіст заявив, що він кілька місяців мешкає в Чернігові, оскільки «тут значно безпечніше».

«На сьогодні Республіка Білорусь зіткнулася з кризою практично в усіх сферах державного функціонування. В Білорусі після виборів (президентські вибори 2020 року – УНІАН) не працюють закони, йдуть масові репресії щодо людей, які виявили нелояльність режиму Лукашенка», - зазначив Ляпін.

Читайте такожВ Білорусі прапор і гасло опозиції збираються внести до переліку нацистської символікиВін також розповів, що біло-черво-білий прапор переслідується в Білорусі. Навіть поєднання таких кольорів в одязі чи предметах побуту може стати підставою для затримання людини силовиками.

«Громадян регулярно відправляють за ґрати за шкарпетки, парасольки та коробки від телевізорів через використання такого поєднання кольорів», - повідомив журналіст із Гомеля. Він попросив підняти в Чернігові національний прапор на День незалежності Білорусі 27 липня.

Міський голова Владислав Атрошенко зазначив, що він попередньо не заперечує, але «потрібно дивитися регламент». «Приймемо зважене рішення, не хочу казати ані «так», ані «ні», - наголосив Атрошенко. Він додав, що «у дворі можу вивісити той прапор, який вважаю за потрібно», однак тут йдеться про публічний простір.

Водночас депутатка міської ради Ірина Соломаха нагадала, що у 2014 році під час Революції Гідності білоруси підтримували українців у боротьбі за свою справжню незалежність. «Білорусь потребує нашої підтримки. Ми маємо підтримати їхнє бажання свободи й незалежності», - наголосила вона.

Влітку 2020 року в Білорусі спалахнули масштабні протести. Громадяни виступали проти фальсифікації президентських виборів та узурпації влади Олександром Лукашенком. Символом протестів торік у серпні виступив біло-червоно-білий прапор.

США та ЄС запровадили проти режиму Лукашенка низку санкцій у зв’язку з силовим розгоном демонстрацій та вбивством окремих активістів. Політичні переслідування в країні тривають дотепер. З-поміж останніх гучних затримань – засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA, журналіст Роман Протасевич в аеропорту «Мінськ».

Ряд країн світу не визнає за Лукашенком статусу президента.

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Автор: Ірина Синельник