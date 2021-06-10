Під час моніторингу в ефірі каналу виявили низку порушень.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вилучила телеканал «Білорусь 24» з переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції в Україні.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Як зазначається, підставою для вилучення каналу із переліку стало розміщення в його ефірі аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрування на території України, та фільмів за участю акторів, внесених в Україні до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.

Під час моніторингу програмного наповнення каналу у період із 19 по 22 травня 2021 року було виявлено трансляцію передач «Понять и обезвредить» за участі Олега Газманова; «Последний день» за участі ведучого Бориса Щербакова та «Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам – 50. Выпуск 1» за участі Ольги Кормухіної.

Крім того, в ефірі каналу показали передачу «Панорама». В сюжеті за 21 травня під назвою «Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси» звучали висловлювання зневаги на адресу батальйону Нацгвардії «Донбас». Його назвали «карательним батальоном».

В іншому сюжеті за 22 травня під назвою «Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом» поширювалася недостовірна інформація, яка дезінформує аудиторію.

"Білорусь 24" є міжнародним державним телеканалом Республіки Білорусь. Мова передач каналу мішана: як білоруська, так і російська. Канал має договори на ретрансляцію з 335 кабельними операторами в 246 містах 12 держав світу.

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Затримання Протасевича та санкції проти Білорусі

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влади країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям та літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Того ж дня Україна заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

28 травня Кабінет Міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України з 00:00 29 травня.

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Автор: Дмитро Захаров