Її затримано. Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України

По "гарячих слідах" затримано росіянку, яка коригувала ворожі удари по Сумах 7 вересня. Про це повідомляє Служба безпеки України.

В повідомленні сказано, що жінка, яка була громадянкою Росії, має посвідку на проживання в Україні і тривалий час мешкає у Сумах.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка почала дистанційно співпрацювати з головним управлінням генштабу ЗС країни-агресора (відомого як ГРУ).За вказівкою воєнної розвідки РФ їхня поплічниця збирала інформацію про міські об’єкти, які вважала місцями можливого перебування українських захисників", - зазначають в СБУ.

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Російська агентка для збору розвідданих обходила територію Сум нібито у власних справах або "втемну" випитувала відомості у своїх знайомих. Зібрану інформацію відправляла через месенджер у вигляді текстових повідомлень з координатами українських об’єктів.

Також жінка виконувала завдання російської розвідки щодо створення на території обласного центру власної агентурної мережі, вишукуючи своїх "однодумців". Вона пропонувала їм піти на співпрацю з окупантами у війні проти України.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (підбурювання до державної зради в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

В СБУ зазначають, що вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Удар по Сумах - що відомо

Як відомо, вчора, 7 вересня, було влучання ворожого БпЛА типу "Shahed-136" по житловому кварталу міста Суми. Пошкоджено 1 приватний будинок, 2 магазини та 20 квартир у багатоповерхівці.

За даними Сумської ОВА, ще один БпЛА вдалося знищити завдяки українській ППО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 вересня, близько 5:30 ранку російські окупанти завдали чергового ракетного удару. За даними Сумської ОВА, терористи вдарили по приватному сектору. Рятувальники зазначають, що, за попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н)

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