Для збору розвідданих про місця базування українських захисників фігурант намагався "втемну" використовувати своїх знайомих з фронтових районів області.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області.

Як повідомив прес-центр СБУ, напередодні цього дня затримали двох організаторів ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю та боєприпаси.

Зазначається, що наразі українська спецслужба розшукала четвертого учасника агентурної мережі ФСБ із позивним "Фантом". Після серії затримань його поплічників він "заліг на дно" і у такий спосіб намагався уникнути покарання.

Відео дня

За даними слідства, фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз". Цю зброю виробляють на території РФ і використовують насамперед підрозділи спецназу країни-агресора.

За наявними даними, саме з такої гвинтівки "Фантом" мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту.

"Після нейтралізації інших учасників агентурної групи на "Фантома" згодом знову вийшов представник ФСБ. Під час сеансу зв’язку він поставив нове завдання своєму агенту – скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем "Солнцепек". Для збору розвідданих про місця базування українських захисників фігурант намагався "втемну" використовувати своїх знайомих з фронтових районів області. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали російського агента і тим сам запобігли ворожому удару по передових підрозділах ЗСУ. Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено понад пів тисячі набоїв різного калібру, у тому числі патрони 308 win для стрільби із снайперської гвинтівки", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів фігуранту планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабної війни СБУ викрила понад 2000 зрадників і більше 300 кадрових агентів російських спецслужб.

Вартість російської техніки, яку знищили підрозділи СБУ з початку війни – понад один мільярд доларів, і при цьому було уражено близько 3000 цілей.

Раніше СБУ затримала агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по звільненому Херсону.

Також контррозвідка Служби безпеки України затримала вчительку з Краматорська у зв'язку зі "зливом" російським окупантам геолокацій підрозділів Збройних сил України, що контрнаступають під Бахмутом.

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