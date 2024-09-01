На фронті не вистачає добровольців і людей, готових воювати не "з-під палки", а ті, хто вже служать, втрачають мотивацію через втому.

У Києві та інших частинах України люди забули, що таке війна, через що не вистачає добровольців. Серед призваних теж не вистачає тих, хто "розуміє, що в країні війна", а не тих, хто діє під тиском, розповів молодший сержант 5 окремої штурмової Київської бригади та виконавчий директор "VoxUkraine" Максим Скубенко в інтерв'ю "Армія TV".

"Слова про те, що "влада провалила мобілізацію" - це знущання. Ніхто нічого не провалював. Ви живете гарним життям саме тому, що влада намагалася витримати цей баланс. Хочете непровалений план мобілізації? У мене для вас погані новини: якщо ви не хочете йти до блокпостів, вони прийдуть до вас", - зазначив він.

За словами Скубенка, виходом буде "примусова мобілізація", оскільки звичайний рекрутинг ситуацію не врятує. Люди, найімовірніше, оберуть стати операторами БПЛА, ніж піти в піхоту. А саме піхотинців і штурмовиків зараз гостро не вистачає.

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"Якщо русня зараз мобілізує на м'ясо свої мільйони, ми довго не протримаємося, тому що в нас просто фізично немає людей, щоб їх стримати," - сказав він. "Якщо ці люди не з'являться, до пари великих міст ця "навала" добіжить."

Скубенко також підкреслив, що страх смерті - це добре, оскільки бійці інакше можуть перестати реагувати на "звук запущених снарядів" і не йти в укриття. Головне - контролювати свій страх.

"Ми всі пройдемо через війну. Зараз складно, і далі буде ще складніше, тому краще почати проходити це зараз, поки не так складно," - резюмував він.

Мобілізація в Україні - останні новини

Напередодні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народні депутати.

Перед цим нардепи вилучили з документа норму про демобілізацію. Вона передбачала звільнення зі служби військових, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану.

Наразі в законі про мобілізацію немає жодного визначеного терміну для демобілізації тих, хто захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

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