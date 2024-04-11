За словами військового, тоді ніхто "не буде ловити на вулиці, а ви не будете казати, що ваші права порушують".

Під час війни військовозобов'язані українці мають самі прийти у військкомат, і "вас ніхто тоді не буде ловити на вулиці, а ви не будете казати, що ваші права порушують". Про це РБК-Україна розповів боєць 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого Юрій Василенко.

Він вважає, що Україна нині перебуває не в тій ситуації, коли когось треба запитувати, чи хоче він іти на фронт, "якщо ми хочемо не втратити країну".

"Наприклад, деякі ті, хто не хотіли спочатку йти захищати Україну, а зараз їх міста і села під окупацією, і їх тепер змушують йти воювати проти нас. Якщо допустити окупацію нових територій, це станеться й там", - каже військовий.

За його словами, війна – це не лише штурмовики, є багато професій у війську, де потрібні люди: від водіїв до інженерів.

"Також треба замінити мотивованих людей на фронті, яким потрібен хоча б невеликий відпочинок. У мене багато знайомих вже два роки без ротації. Друг два роки під Бахмутом. Зараз не час, коли треба роздумувати, чи йти на війну", - зазначив боєць.

Він підкреслив, що військовому, який отримав поранення і знаходиться на реабілітації, важливо бачити підтримку оточуючих.

"Бачу, що всі навколо ставляться дуже добре. Якщо чесно, очікував чогось гіршого. Але стикаюся лише з позитивним ставленням. Нерідко люди на вулиці на знак поваги прикладають руку до серця, коли мене бачать. ... Якщо ви йдете по вулиці і бачите військового – не соромтеся йому подякувати. Йому точно буде дуже приємно", – закликав Василенко.

Мобілізація в Україні - останні новини

Напередодні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народних депутата.

Перед цим нардепи вилучили з документа норму про демобілізацію. Вона передбачала звільнення зі служби військових, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану.

Нині в законі про мобілізацію немає жодного визначено терміну для демобілізації тих, хто захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: