Найближчим часом мають оголосити конкурс.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов запропонував встановити в місті пам'ятник письменнику-сатирику Михайлу Жванецькому.

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Найближчим часом мають оголосити конкурс.

«Я впевнений, що ми поставимо пам'ятник Михайлу Жванецькому на однойменному бульварі Жванецького. І це буде абсолютно правильно. По-одеськи. Данина глибокої поваги самому великому одеситу. Ми оголосимо конкурс. Фактично я це вже зробив. Я попрошу нашого голову комісії з дизайну Михайла Реву оголосити це в творчих колективах і встановити певні рядки, а потім ми далі визначимо переможця», — сказав Геннадій Труханов.

Смерть Жванецького: що відомо

Про смерть Жванецького повідомили 6 листопада. Йому було 86 років. За місяць до цього представник сатирика оголосив, що той завершує концертну діяльність, але буде продовжувати писати книги.

Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі. Він - перший і беззмінний президент Всесвітнього клубу одеситів. Жванецький - автор книг "Зустрічі на вулицях","Рік за два", "Моя Одеса", "Жінки", "Одеські дачі", "Зібрання творів". Останнім часом сатирик разом з дружиною Наталією Жванецькою і сином Дмитром жив у Москві.

У березні 2014-го Жванецький підписав звернення діячів мистецтва проти окупації Криму. У 2015 році Міністерство культури України внесло його до "білого списку" діячів мистецтва, які підтримали Україну.

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Автор: УНІАН