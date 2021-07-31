Милованов не відповів, чи писатиме заяву до поліції на Данилюка.

Радник глави ОП Тимофій Милованов вважає, що Олексій Данилюк ударив його на дні народженні нібито через помсту у зв’язку з відстороненням його кандидатури від конкурсу на голову Бюро економічної безпеки.

Про це Милованов написав у Facebook.

Милованов натякнув, що Данилюк запросив його на свято тільки тому, що він (Милованов) є головою конкурсної комісії з відбору.

"Кандидат каже, що він – реформатор, що на комісію чинили тиск, щоб його відсторонити. А насправді тиск чинить сам реформатор. І тоді це не реформатор, а гопнік. Так робили в 90-х. Били чиновників коли вони приймали "не ті" рішення", – написав Милованов.

Читайте такожВ Одесі вандал пошкодив банер із гербом України: активісти встановили його особу, оголосивши винагородуСвоєю чергою, Данилюк відмовився розгорнуто прокоментувати перепалку, яка сталася ввечері у п’ятницю під час святкування дня народження.

"Я не буду давати ніяких коментарів, занадто багато уваги до цієї людини. Хай він бігає і розповідає, як він це бачить, мене не цікавить. Людина без репутації і совісті. Я навіть не хочу на нього ніяк реагувати", – сказав Данилюк у коментарі виданню Страна.

Сам Милованов не відповів, чи писатиме заяву до поліції на Данилюка.

Що сталося

Ввечері 31 липня журналіст УП повідомив про конфлікт між Миловановим та Данилюком на дні народженні останнього. Чоловіки почубилися просто на очах у гостей.

Милованов в результаті удару отримав пошкодження лівої брови.

29 липня конкурсна комісія, головою якої є Милованов, не допустила Данилюка до конкурсу на посади директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.

Автор: Яна Ставська