Милованов в результаті удару отримав пошкодження лівої брови.

Екс-секретар РНБО Олександр Данилюк на святкуванні свого дня народження побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.

Про це повідомляє "УП".

Все почалося з того, що Милованов та Данилюк почали сваритися та відійшли в сторону для розмови. Згодом Данилюк попросив Милованова залишити святкування його дня народження.

"Тобі згадати, як ти в часи Януковича працював?" - звернувся Милованов до Данилюка.

Повідомляється, що після цих слів колишній секретар РНБО вдарив Милованова в обличчя.

При цьому він назвав його "покидьком" та сказав, що "з перших днів був на Майдані".

Читайте також"Я вас перекушу й не поперхнуся": Гордон та Милованов влаштували перепалку в прямому ефірі (відео)

Їх розборонили депутат Київради Дмитро Білоцерковець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак, який забрав Милованова зі свята.

Милованов в результаті удару отримав пошкодження лівої брови.

Пізніше Тимофій Милованов в коментарях під постом журналіста Василя Апасова підтвердив факт бійки, назвавши її при цьому "активною фазою дебатів". Також він назвав його "неадекватним".

Як повідомляв УНІАН, 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посади директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

Автор: Олег Давигора