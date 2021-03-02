За словами міністра юстиції, ремонт був зроблений за рахунок коштів, отриманих за платні камери.

Міністр юстиції Денис Малюська показав знімки однієї з камер Київського СІЗО - на них зображений інтер'єр до і після ремонту.

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"Трохи Пекла вам в стрічку. Камера держустанови "Київський слідчий ізолятор" на 20 осіб: до і після ремонту. Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери в цьому ж слідчому ізоляторі. Кошти платників податків не витрачалися. Вартість - 101 205 грн», - написав він у своєму дописі в Facebook.

Він також нагадав, що зараз кожен може «купити собі в'язницю під Києвом», відповідний лот можна знайти на Prozorro.

На знімках Малюськи можна бачити, що камера перебувала в абсолютно аварійному стані. Користувачі в коментарях висловлюють подив з приводу того, що там дійсно жили люди. Коментатори також вдаються до питання, як ізолятор був доведений до такого стану, і чи понесе хто-небудь за це відповідальність.

Деякі при цьому висловлюють думку, що ремонт в камері був проведений з порушенням нормативних актів. Зокрема - обладнання камер і карцерів має монтуватися до стін і підлоги. Гострі кути і виступи обладнання слід закругляти.

Платні камери в СІЗО: що відомо

Постановою Кабінету Міністрів №305 від 22 квітня 2020 року запроваджено експериментальний проект щодо платної послуги з надання покращених побутових умов у слідчих ізоляторах України.

Платні камери з поліпшеними умовами утримання вже відкриті в Київському, Чернігівському, Запорізькому, Львівському, Вільнянському та Дніпровському СІЗО.

У січні Малюська повідомив, що сума надходжень від платних камер у слідчих ізоляторах вже перевищила 2 млн гривень.

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Автор: Дмитро Захаров