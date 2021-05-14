Для реалізації проекту збираються взяти кредит під державні гарантії в розмірі 490 млн грн.

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про створення загальнонаціональної цифрової телевізійної мережі «Мультиплекс MX-7».

Про це на брифінгу після засідання РНБО повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте такожМінкульт розглядає варіанти блокування сигналу з окупованих територій і Росії«Минулого року відбулося кодування супутникового телебачення. Єдиний оператор цифрового мовлення покриває не всю країну, зокрема, сигналу немає на прикордонних територіях. Щоб продовжити дивитися українські канали, жителям цих територій необхідно було купувати новий тюнер і сформувати передплату зі щомісячною оплатою одного-двох офіційних провайдерів, а це чималі витрати коштів», - сказав він.

За словами Федорова, ця мережа надасть можливість безкоштовного цифрового доступу щонайменше до 12 цифрових телеканалів жителям усієї країни.

Оператором «Мультиплекс MX-7» обрано Державний концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення. Федоров зазначив, що сьогодні є всі операційні можливості, щоб реалізувати цей проект.

Як зазначив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, на сьогоднішньому засіданні РНБО ухвалено рішення про фінансування реалізації цього проекту.

«Відсьогодні ми почнемо реалізацію цього проекту. Проект буде реалізовано шляхом отримання кредиту під державні гарантії в рамках забезпечення програми національної безпеки і оборони в розмірі 490 млн грн. Він включатиме побудову мультиплексу від 10 до 12 каналів, це залежатиме від частотного ресурсу, який використовуватиметься», - сказав він.

За його словами, обов'язковий доступ отримають державні канали та громадські мовники. Комерційні канали будуть допущені за підсумками конкурсів.

«Державні кошти використовуватися не будуть, це буде зроблено коштом кредиту і погашатися буде від комерційної діяльності концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення», - сказав Щиголь.

Він зазначив, що канали транслюватимуться в частотному діапазоні 174-230 мегагерц, які перебувають у розпорядженні концерну.

Реалізувати проект планують до кінця року. Кредит розраховують взяти у вітчизняного банку і погасити упродовж 5-7 років.

Що передувало

Про запуск восени державної загальнонаціональної цифрової телемережі стандарту Т2, яка матиме щонайменше 12 додаткових каналів, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила в березні.

Зазначалося, що у складі мультиплексу працюватимуть близько 12 теле- та радіоканалів, серед яких: «UA: Перший», «UA: Культура», місцеві філії «Суспільного», «UA: Українське радіо», «UA: Радіо Промінь», «UA: Радіо Культура» та інші.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц