Нова телемережа матиме як мінімум 12 додаткових каналів.

В Україні восени з'явиться державна загальнонаціональна цифрова телемережа стандарту Т2, яка матиме як мінімум 12 додаткових каналів.

Про це повідомила прес-служба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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"Восени запустимо державний мультиплекс - для населення це важливо, тому що в цифровому Т2 буде як мінімум додатково 12 каналів», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що це стало можливим завдяки реформам у Концерні радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ).

Зокрема, кількість філій концерну було скорочено з 24 до 7, був проведений аудит всіх договорів, а також завершилися судові процеси з компанією «Інтертелеком» підписанням мирової угоди.

Раніше колишній член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський повідомив, що для роботи мультиплексу будуть задіяні частоти в смузі метрового діапазону 174-230 МГц.

У складі мультиплексу працюватимуть близько 12 теле - та радіоканалів, серед яких: «UA: Перший», «UA: Культура», місцеві філії «Суспільного», «UA: Українське радіо», «UA: Радіо Промінь», «UA: Радіо Культура» та інші.

Що цьому передувало

У 2019 році Нацрада з телерадіомовлення постановила, що дана загальнонаціональна цифрова багатоканальна телемережа МХ-7 має бути присутня в 158 населених пунктах країни.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України у 2021 році планує завершити трансформацію Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

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Автор: Павло Степанець