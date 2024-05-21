Він зазначив, що люди бояться працевлаштовуватися офіційно.

Після 18 травня, коли в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, на вулицях Миколаївщини поменшало чоловіків.

Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. В ефірі телемарафону він наголосив, що порядок мобілізаційних заходів не змінювався.

"Все йде, як і йшло. Немає в нас якихось загонів, які шукають. У нас іде планова мобілізація без перегину, на мою думку. Але це вплив медіа, вплив російських ІПСО, що після 18 травня за всіма будуть бігати. Цього немає, але люди перестраховуються, і після 18-го менше стало людей у звичайних місцях. Але, я думаю, за 2-3 дні всі зрозуміють, що нічого не змінилося, і поновиться життя в звичайному руслі", – пояснив він.

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За словами Кіма, робочих місць в області мало, але вільні все одно є. Проте через мобілізацію люди бояться працевлаштовуватися офіційно.

"Я кажу правду, тому що це дійсно проблема. Ми зараз намагаємося більше перейти в бік жінок. На професії, що раніше були суто чоловічими, зараз навчаються жінки, щоб ми перекрили попит комунальних підприємств та підприємств критичної інфраструктури", – констатував він.

Мобілізація в Україні: ви могли це пропустити

Чоловіки, які були зняті з військового обліку через від'їзд за кордон на строк понад три місяці, повинні до 16 червня приїхати в Україну та особисто зʼявитися до центру комплектування і стати на військовий облік.

Водночас із середини липня, коли завершиться термін на оновлення облікових даних військовозобовʼязаними, повістки розпочнуть надсилати поштою, йдеться у постанові Кабінету міністрів від 16 травня 2024 р. № 560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

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