В міністерстві не вважають доцільним вносити зміни до законодавства в цьому питанні.

В Міністерстві оборони України не бачать необхідності вносити зміни до законодавства, які б мали стосуватися мобілізації осіб до 25 років. Про це сказала заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

"В нас зараз коректно прописано в законодавстві, що особи до 25 років це є призовники, а не військовозобов’язані. За винятком тих випадків, коли людина пройшла військову кафедру або пройшла строкову службу раніше", - сказала вона. Тому зазначила, що міністерство не бачить потреби ухвалювати законопроект з реєстраційним номер 1137 та альтернативний до нього щодо мобілізації осіб до 25 років і змінювати нині діючі норми законодавства щодо мобілізації осіб до 25 років. "Ми не вбачаємо необхідним зараз змінювати це правило", - підкреслила Калмикова.

Мобілізація осіб до 25 років - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зареєстровано законопроект, яким пропонується внести зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (№11379). Ним пропонується надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних до 25-річного віку.

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Нині, відповідно до закону про мобілізацію, призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку не підлягають військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовчу базову військову службу. Але на практиці, при оновленні даних у ТЦК деяких студентів, які закінчують бакалаврат і зареєстровані на іспити у магістратуру, маючи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видане як обмежено придатному, направляють на ВЛК.

Законопроєктом пропонується встановити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які були визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до набрання чинності законом про мобілізацію.

Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначав, що через зміни до законодавства про мобілізацію виникла проблема, що можуть бути мобілізованими чоловіки до 25 років, які раніше мали статус обмежено придатних до військової служби.

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