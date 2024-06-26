У парламенті зареєстровано відповідні законопроекти.

Через зміни до законодавства про мобілізацію виникла проблема, що можуть бути мобілізованими чоловіки до 25 років, які раніше мали статус обмежено придатних до військової служби.

Про це сказав член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу, відповідаючи на запитання з приводу того, чи дійсно чоловіки до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, зараз можуть бути мобілізовані, якщо будуть визнані придатними до служби у війську.

"Так. Така проблема існує", - наголосив він. За його словами, обмежено придатні до військової служби в довоєнний період підлягали призову на строкову військову службу, яку було скасовано в цьому році. "Вони не мали законних підстав для відстрочки від призову, але за станом здоров’я не могли виконувати відповідні обов’язки під час несення строкової військової служби, і вони визнавалися обмежено придатними. Але як тільки громадянин України призовного віку визнавався обмежено придатним, то він отримував військово-обліковий документ, в якому було зазначено військово-облікову спеціальність", - зазначає Веніславський.

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За його словами, після зміни законодавства і ліквідації терміну обмежено придатні, люди цієї категорії перейшли з категорії призовників в категорію військовозобов’язаних. "Відповідно, коли ми змінили законодавство і скасували термін обмежено придатні, бо це потенційна небезпека корупційних різних правопорушень, і визначили, що є придатні або не придатні до військової служби, то частина з тих, що були обмежено придатні у випадку визнання придатними до військової служби, можуть бути мобілізовані", - наголосив депутат.

Веніславський розповів, що в парламенті вже зареєстровані відповідні законопроєкти, щоб усунути цю колізію. "Тут є певний елемент соціальної несправедливості, оскільки однолітки, які є призовниками, не підлягають призову до 25 років на військову службу, а ті, які є військовозобов’язаними, оскільки були обмежено придатними, підлягають призову", - зазначив він. За його словами, парламент розгляне ці законопроєкти, і буде ухвалено рішення, яке буде забезпечувати цю соціальну справедливість.

Мобілізація в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України пропонують розширити коло військовозобов’язаних до 25-річного віку для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Йдеться про зареєстрований в парламенті законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (№11379)

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що відповідно до нині чинної редакції Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку не підлягають військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовчу базову військову службу.

На практиці, при оновленні даних у ТЦК деяких студентів, які закінчують бакалаврат і зареєстровані на іспити у магістратуру, маючи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видане як обмежено придатному, направляють на ВЛК.

Законопроєктом пропонується встановити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які були визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" № 3633-IX від 11.04.2024 року, в разі визнання їх придатними до військової служби.

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