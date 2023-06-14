В області заборонено купатися, використовувати воду з річок, продавати рибу.

У водоймах Миколаївщини зафіксоване значне перевищення кишкової палички, але перед подачею споживачам вода обробляється, тож небезпеки немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, коментуючи ситуацію з водою в області.

"Є кишечна паличка, значне дуже перевищення. Воно очисними спорудами ліквідовується, але заборонено купатися, використовувати воду з річок, продавати рибу – є наслідки дуже суттєві", - зазначив Кім.

Також він зазначив, що на відміну від Кривого Рогу, де рівень водозабору впав, на Миколаївщині він виріс. "Тобто на водоспоживання і на водозабір це не впдиває", - зазначив Кім і запевнив, що проблем з водопостачанням не буде.

Він зазначив, що Миколаїв з проблемою водопостачання вже живе 1,5 року, тому вдалося пристосуватися, налагодити резервні точки підкачки.

Водночас Кім закликав не коментувати детально тему води, зазначивши, що часто після повідомлення про відновлення джерел водопостачання росіяни починають обстрілювати водозабірні станції.

"І після того в нас деякий час – тиждень, два, три – знову проблеми з водою", - підкреслив голова ОВА.

Ситуація з підтопленням на Миколаївщині

Через підрив Каховської ГЕС росіянами затоплені десятки населених пунктів. В результаті підтоплення у Миколаївській області є жертви - загинули літні чоловік та жінка. Наразі в області залишаються підтопленими 31 населений пункт.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заспокоїв українців, що станом на 13 червня на підтоплених територіях холери не виявлено.

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