Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що представники територіальних центрів комплектування можуть перебувати на пунктах пропуску на кордоні з Україною. За його словами, вони допомагатимуть працівникам прикордонної служби.
Він стверджує, що працівники ТЦК не беруть участь в заходах прикордонного контролю. Вони можуть бути присутні "в окремих пунктах пропуску, в окремі години", зауважив Демченко в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Live).
"Вони там перебувають для того, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у нас виникають якісь питання щодо документів або інформації стосовно людей, які перетинають кордон. Тоді ми можемо звернутися до тих представників ТЦК, які можуть перебувати в пунктах пропуску", - заявив він.
Демченко запевнив, що повістки на пунктах пропуску "масово, відкрито чи не відкрито" не видають.
"Якщо людина, яка перетинає кордон, розшукується Національною поліцією України (інформація про це може бути в системі Оберіг), прикордонники можуть звернутися до поліції, щоб доставити її до територіального центру комплектування", - додав речник.
Мобілізація в Україні - що на кордоні
Від 17 липня перетин державного кордону чоловіками призивного віку відбуватиметься за наявністю військово-облікового документа. Це стосується усіх чоловіків віком від 18 до 60.
Як розповів коментарі для LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, з початку запровадження цього нововведення на кордоні вже є десятки відмов.
За словами Демченка, з початку запровадження цього нововведення на кордоні поки не фіксується зниження кількості перетинів, непорозумінь чи конфліктних ситуацій