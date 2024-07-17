Демченко запевнив, що повістки на пунктах пропуску "масово, відкрито чи не відкрито" не видають.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що представники територіальних центрів комплектування можуть перебувати на пунктах пропуску на кордоні з Україною. За його словами, вони допомагатимуть працівникам прикордонної служби.

Він стверджує, що працівники ТЦК не беруть участь в заходах прикордонного контролю. Вони можуть бути присутні "в окремих пунктах пропуску, в окремі години", зауважив Демченко в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Live).

"Вони там перебувають для того, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у нас виникають якісь питання щодо документів або інформації стосовно людей, які перетинають кордон. Тоді ми можемо звернутися до тих представників ТЦК, які можуть перебувати в пунктах пропуску", - заявив він.

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Демченко запевнив, що повістки на пунктах пропуску "масово, відкрито чи не відкрито" не видають.

"Якщо людина, яка перетинає кордон, розшукується Національною поліцією України (інформація про це може бути в системі Оберіг), прикордонники можуть звернутися до поліції, щоб доставити її до територіального центру комплектування", - додав речник.

Мобілізація в Україні - що на кордоні

Від 17 липня перетин державного кордону чоловіками призивного віку відбуватиметься за наявністю військово-облікового документа. Це стосується усіх чоловіків віком від 18 до 60.

Як розповів коментарі для LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, з початку запровадження цього нововведення на кордоні вже є десятки відмов.

За словами Демченка, з початку запровадження цього нововведення на кордоні поки не фіксується зниження кількості перетинів, непорозумінь чи конфліктних ситуацій

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