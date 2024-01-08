Пропонується розробити окремий законопроект про звільнення строковиків.

Одразу два парламентські комітети вважають, що законопроект про мобілізацію, поданий Кабінетом міністрів у грудні 2023 року, потребує доопрацювання. Про це повідомив депутат України Олексій Гончаренко.

Народний обранець зазначив, що Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики вважає, що в законопроекті є корупційні ризики: "Тільки що антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики. Як я і казав, у такому вигляді його приймати категорично не можна", – заявив він.

Також Гончаренко додав, що недоліки знайшов і Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Там проголосували за те, щоб рекомендувати профільному комітету доопрацювати його з урахуванням альтернативних законопроектів.

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"Розробити окремий законопроект про звільнення строковиків, який би враховував в тому числі мою пропозицію про їхнє звільнення протягом 2 місяців", – повідомляє Гончаренко про рішення Комітету.

При цьому нардеп зауважив, що і цей комітет не підтримує прийняття урядового законопроекту в тому вигляді, в якому він поданий.

Законопроект про мобілізацію: це варто знати

25 грудня 2023 року Уряд подав проект закону про мобілізацію у парламент. Законопроектом передбачено визначення терміну для звільнення військовослужбовців – 36 місяців. Крім того, пропонується застосовувати низку обмежень щодо ухилянтів.

Зазначимо, що профільним комітетом по розгляду законопроектів, які стосуються мобілізації і, зокрема, урядового, є Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

Секретар цього комітету, нардеп Роман Костенко зазначав, що там розглядають урядовий законопроект постатейно. Рішення щодо нього можуть ухвалити 8-9 січня. Він додав, що у документі є 73 сторінки лише порівняльної таблиці, і майже до кожної норми є питання щодо технічного написання чи визначення її відношення до інших українських законів.

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