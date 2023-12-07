Офіційних коментарів від ТЦК не було.

Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки влаштували рейд в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино".

Про видачу повісток на території селища Косонь Берегівського району Закарпатської області України повідомив журналіст Віталій Глагога. "Сьогодні співробітники ТЦК відвідали оздоровчо-рекреаційний комплекс "Косино". Зі слів очевидців, мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, - вручення повісток", - написав він у своєму Telegram-каналі.

На відео, яке він оприлюднив, можна побачити велику кількість чоловіків у військовій формі та поліцейських.

Рейди ТЦК у громадських місцях: останні новини

Нагадаємо, 5 грудня у мережі поширило відео зі спортивних залів Ужгорода. Стверджувалося, що працівники ТЦК видали тренерам та відвідувачам повістки.

Вже наступного дня з'явилися схожі ролики зі спортзалів у Мукачеві та Хусті. Місцеві також повідомили про візити робітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Сьогодні Telegram-канали поширили аналогічне відео з Дніпра. На ньому чоловік каже, що в декілька спортзалів міста прийшли військові.

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