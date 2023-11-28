Він виліз у вікно через дірку в решітці.

У мережі з'явилося відео втечі чоловіка з будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На відео, яке зняли очевидці, можна побачити, що він вилазить з вікна другого поверху через дірку в решітці. Чоловік спускається до низу, тримаючись руками за решітку, стрибає на землю та перебігає дорогу. В цей момент за ним починає бігти чоловік у формі.

Журналіст Віталій Глагога стверджує, що події відбувалися у будівлі Мукачівського ТЦК по вулиці Духновича. "Втеча із Шоушенка по-Мукачівськи", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Затримання ТЦК на вулиці: останні новини

Нещодавно Львівська обласна військова адміністрація видала наказ, згідно з яким військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть перевіряти документи в усіх військовозобов’язаних.

У мережі з'являлися відео зі Львова, на яких представники військкомату затримають та силою затягують в автівки чоловіків.

Такі ж відео записували очевидці у низці інших українських міст. Нещодавно з'явилося відео з Одеси. Там затриманню чоловіка намагалися завадити жінки з маленькими дітьми.

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