Відповідний законопроект стосується, зокрема військовозобов’язаних, які були визнані обмежено придатними у воєнний час.

У Верховній Раді України пропонують розширити коло військовозобов’язаних до 25-річного віку для надання відстрочки від призову на військову служби під час мобілізації.

Йдеться про зареєстрований в парламенті законопроект про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (№11379) авторства ряду депутатів від різних фракцій та груп.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що відповідно до нині чинної редакції Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку не підлягають військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу.

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"Однак, що робити із тими, хто цю підготовку чи службу не проходив, - не визначено. Зокрема, на практиці, при оновленні даних у ТЦК деяких студентів, які закінчують бакалаврат і зареєстровані на іспити у магістратуру, маючи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видане як обмежено придатному, направляють на ВЛК", - йдеться у тексті.

Так, законопроектом пропонується встановити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які були визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" № 3633-IX від 11.04.2024 року, в разі визнання їх придатними до військової служби.

Мобілізація в Україні - деталі

Раніше народний депутат Федір Веніславський, який є членом комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначив, що наразі в Україні не обговорюють зниження призовного віку до 20 років.

За його словами, жодних обговорень у комітеті щодо зниження призовного віку до 20 років не проводилося. Говорити про зниження з 60 до 50 років, на його думку, теж передчасно і на даний момент таких підстав немає.

Водночас депутат додав, що чоловіки віком 18-25 років можуть бути призовниками чи військовозобов'язаними. І в останньому випадку їхня мобілізація можлива.

За словами Веніславського, призовниками вважаються ті чоловіки, які не служили у Збройних силах України, не проходили військово-лікарську комісію, не були визнані там придатними чи непридатними до служби та не мають військової кафедри.

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